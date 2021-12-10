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Перед матчем «Динамо» — «Зенит» запланирована предновогодняя программа

12:59
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«Динамо» к домашнему матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» подготовило для болельщиков обширную развлекательную программу, а также предновогоднюю систему скидок, информирует пресс-служба команды.

Перед матчем и в перерыве будет выступать группа Dabro, а также состоится первое футбольное AR-шоу («в дополненной реальности») в России.

Кроме того, пройдет розыгрыш уникальных персональных подарков от игроков, а детям устроят разнообразные сюрпризы. Будут организованы зимние фотозоны и подготовлено специальное новогоднее меню.

Билеты на матч детям от 7 до 13 лет можно приобрести бесплатно. В фан-шопе будет действовать специальная акция: за каждую покупку свыше 5 тысяч рублей будет выдаваться промокод на бесплатный билет в любой сектор стадиона.

На предстоящую игру действует акция и для дружных компаний — четыре билета можно купить по цене трех.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря на «ВТБ Арене» в Москве. Команды занимают первое и второе места соответственно — их разделяет два очка. В случае победы «Динамо» обгонит «Зенит».

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры