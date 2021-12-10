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Джон Кордоба успешно перенес операцию

13:30
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в Финляндии перенес операцию в связи с травмой подколенного сухожилия. По ссловам самого футболиста, все прошло хорошо.

«Слава богу, операция прошла хорошо! Уже думаю о восстановлении. Я вернусь намного сильнее!» — написал колумбиец в Instagram.

28-летний Кордоба перешел в «Краснодар» из «Кельна» этим летом. В этом сезоне он провел 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

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Роман Шишов все материалы автора

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