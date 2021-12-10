Филимонов: «Селихов лучше Максименко»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов на встрече со студентами Уральского федерального университета отметил, что на данный момент среди голкиперов он выделил бы Матвея Сафонова.

Также он сравнил вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

— Наша школа вратарей выпускает хорошие кадры: Сафонов, Максименко, Селихов. Школа вратарей советская и нынешняя чем-то отличается?

- Из всех кого вы назвали, я бы выделил только Сафонова. Максименко хороший вратарь, но средней. Селихов лучше Максименко, он это доказывает последними матчами. Надеюсь, что Сафонов закроет на долгие годы позицию в сборной. Сафонов должен продолжить эту традицию и хотелось бы, чтобы он выигрывал кубки со сборной.