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Филимонов: «Селихов лучше Максименко»

12:47
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов на встрече со студентами Уральского федерального университета отметил, что на данный момент среди голкиперов он выделил бы Матвея Сафонова.

Также он сравнил вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

— Наша школа вратарей выпускает хорошие кадры: Сафонов, Максименко, Селихов. Школа вратарей советская и нынешняя чем-то отличается?

- Из всех кого вы назвали, я бы выделил только Сафонова. Максименко хороший вратарь, но средней. Селихов лучше Максименко, он это доказывает последними матчами. Надеюсь, что Сафонов закроет на долгие годы позицию в сборной. Сафонов должен продолжить эту традицию и хотелось бы, чтобы он выигрывал кубки со сборной.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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