Павел Мамаев и жена Алана: обмен взглядами во время оглашения решения суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаева обменялся взглядами со своей супругой Аланой во время оглашения решения суда.

#КокоринМамаев Гляделки Мамаева с женой во время оглашения решения суда pic.twitter.com/O4c77LymLm – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

Напомним, Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 25 сентября. Live!