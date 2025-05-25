«Пари НН» приступил к тренировкам перед стыковыми матчами

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о попадании клуба в стыковые матчи.

«Пока мы не оперируем такими оценочными суждениями, радостное событие или нет. Это задача, которая стоит перед командой сейчас — пройти стыковые матчи. Для нас эти игры не менее важные, чем матчи РПЛ. Команда должна сохраниться в РПЛ. Сейчас уже кто-то дает какие-то оценочные суждения, что это чисто формальность и так далее. На самом деле нет. Это не формальность. Мы подходим к этим матчам со всей долей строгости. Команда уже сейчас находится на тренировочной базе. Сегодня приступили к тренировкам», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24 мая РФС сообщил, что в переходных матчах сыграют «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Урал» и «Сочи», которые заняли 4-е и 5-е места. Бронзовый призер первенства «Черноморец» не сыграет в стыковых матчах в связи с тем, что клуб не смог пройти процедуру лицензирования.