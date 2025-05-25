Данни: «Переход моих сыновей в «Зенит»? Медведев может приехать с контрактом»

Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» рассказал, могут ли его сыновья Франсишку и Бернарду перейти в петербургский клуб.

— Франсишку и Бернарду разговаривают по-русски дома?

— Дома со мной нет, но у них есть друзья из академии «Зенита», и они всегда общаются.

— Помнишь, раньше ходили разговоры, что они могут оказаться в «Зените». Сейчас это возможно?

— Здесь есть президент [показывает в сторону Александра Медведева], он может приехать с контрактом. Без проблем.

— Ты не против?

— Посмотрим, не знаю, — сказал Данни «СЭ».

21-летние Франсишку и Бернарду Данни — воспитанники академии «Зенита». Минувший сезон они провели в португальском «Маритиму».