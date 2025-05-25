Кайо покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Кайо Панталеао с высокой долей вероятности в летнее трансферное окно покинет команду. К игроку есть интерес из ряда зарубежных клубов.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 19 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027.

Кайо выступает за «быков» с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.