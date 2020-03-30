Многолетный автор и ведущий цикла «Намедни» Леонид Парфенов выпустил документальный фильм о 2005 годе. Отдельную главу журналист посвятил победе ЦСКА в Кубке УЕФА. В решающем матче армейцы взяли верх над «Спортингом» со счетом 3:1. Из того состава один футболист продолжает защищать цвета ЦСКА — вратарь Игорь Акинфеев. Еще два по-прежнему продолжают карьеру — защитник «Зенита» Юрий Жирков и нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав.

«18 мая 2005 года ЦСКА первым в отечественном футболе выигрывает Кубок УЕФА. Исключительный успех команды и ее тренера Валерия Газзаева объясняют, в том числе, и тем, что ЦСКА — это частный клуб», — рассказал Парфенов. — Финал ЦСКА играет на поле соперника — в Лиссабоне. Тамошний «Спортинг» забил гол в первом тайме. Но во втором армейцы забивают три".

После победы ЦСКА еще один клуб из России смог выиграть еврокубок — в 2008 году «Зенит» также победил в Кубке УЕФА, обыграв в финале «Рейнджерс» (2:0), а затем завоевал и Суперкубок УЕФА, одолев «Манчестер Юнайтед» (2:1).