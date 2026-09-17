«Оренбург» — «Краснодар»: счет и результат матча 9-го тура РПЛ

«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в рамках 9-го тура чемпионата России в четверг, 17 сентября. Игра состоится на «Газовик Арене» в Оренбурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.10 мск.

После восьми туров чемпионата России «Оренбург» имеет в активе восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Краснодар» с 20 очками идет на первой строчке.