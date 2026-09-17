Защитник «Зенита» Вега о дебютном вызове в сборную Аргентины: «Я невероятно счастлив»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Аргентины.

15 сентября пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации опубликовала состав национальной команды на товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. 22-летний Вега впервые вызван в расположение сборной Аргентины.

«Это первый вызов в моей карьере, и я невероятно счастлив. Честно скажу, не ожидал его, не ожидал в этот момент, но это то, о чем я мечтал очень давно, я представлял себе этот момент и сейчас надеюсь, что смогу насладиться им на полную», — приводит слова Веги пресс-служба «Зенита».

Вега выступает за сине-бело-голубых с 2025 года. Ранее защитник играл за «Архентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».

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