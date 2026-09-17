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Директор Академии «Динамо» — об игре Окишора: «Многие давно говорят о нем»

Микеле Антонов
Корреспондент

Директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» об игре нападающего бело-голубых Виктора Окишора.

12 сентября «Динамо» победило «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Окишора на 90-й минуте.

— Как вы отреагировали на гол Окишора в ворота «Оренбурга»?

— Смотрел спокойно, пока мяч не залетел в ворота. Витя все сделал грамотно. А дальше радость была, конечно, достаточно бурная. Я был очень рад за нашего мальчика!

— Чем можно объяснить, что Окишор стал чаще выходить на замену и почти всегда приносит пользу?

— Уровнем мастерства, прежде всего. Виктор — футболист, которого видно, даже когда он просто соприкасается с мячом. Во время даже самых простых действий очевидно, что это молодой породистый игрок, который не всегда получал игровые минуты раньше. А Сандро Шварц любит работать с молодыми и готов им доверять — так что Окишор как раз подходит под это желание главного тренера. Витя соответствует необходимому уровню мастерства и готов расти. Я, как директор академии и человек, сыгравший не последнюю роль в его становлении как футболиста и человека, конечно, хотел бы, чтобы Окишор выходил на поле почаще. Может быть, тогда и позитивных, результативных действий будет больше.

— Четыре игры, один гол, две голевые передачи. Верите, что он может начать блистать как Тюкавин, Гладышев и другие?

— Думаю, что его потенциал, а точнее его уровень, сопоставим с теми футболистами, которых вы назвали. Дальше уже — вопрос доверия тренера и набора опыта. Мне кажется, сейчас как раз тот случай: совпадают его готовность к покорению новых вершин и доверие тренера, который видит его как молодого футболиста, готового выходить в основном составе. Многие болельщики, многие люди, которые окружают «Динамо», давно говорят о нем. Когда он в свое время забил два мяча «Крыльям Советов» в Кубке, уже тогда все отметили: растет звездочка. Но, к сожалению, пауза между субботними событиями и тем самым дублем затянулась. Сейчас — как раз тот момент, когда можно на волне удачных действий закрепиться в новом, более высоком и позитивном статусе. По крайней мере я этого Вите от всей души желаю, — сказал Кузнецов.

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Виктор Окишор
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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