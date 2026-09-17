Директор Академии «Динамо» — об игре Окишора: «Многие давно говорят о нем»
Директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» об игре нападающего бело-голубых Виктора Окишора.
12 сентября «Динамо» победило «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Окишора на 90-й минуте.
— Как вы отреагировали на гол Окишора в ворота «Оренбурга»?
— Смотрел спокойно, пока мяч не залетел в ворота. Витя все сделал грамотно. А дальше радость была, конечно, достаточно бурная. Я был очень рад за нашего мальчика!
— Чем можно объяснить, что Окишор стал чаще выходить на замену и почти всегда приносит пользу?
— Уровнем мастерства, прежде всего. Виктор — футболист, которого видно, даже когда он просто соприкасается с мячом. Во время даже самых простых действий очевидно, что это молодой породистый игрок, который не всегда получал игровые минуты раньше. А Сандро Шварц любит работать с молодыми и готов им доверять — так что Окишор как раз подходит под это желание главного тренера. Витя соответствует необходимому уровню мастерства и готов расти. Я, как директор академии и человек, сыгравший не последнюю роль в его становлении как футболиста и человека, конечно, хотел бы, чтобы Окишор выходил на поле почаще. Может быть, тогда и позитивных, результативных действий будет больше.
— Четыре игры, один гол, две голевые передачи. Верите, что он может начать блистать как Тюкавин, Гладышев и другие?
— Думаю, что его потенциал, а точнее его уровень, сопоставим с теми футболистами, которых вы назвали. Дальше уже — вопрос доверия тренера и набора опыта. Мне кажется, сейчас как раз тот случай: совпадают его готовность к покорению новых вершин и доверие тренера, который видит его как молодого футболиста, готового выходить в основном составе. Многие болельщики, многие люди, которые окружают «Динамо», давно говорят о нем. Когда он в свое время забил два мяча «Крыльям Советов» в Кубке, уже тогда все отметили: растет звездочка. Но, к сожалению, пауза между субботними событиями и тем самым дублем затянулась. Сейчас — как раз тот момент, когда можно на волне удачных действий закрепиться в новом, более высоком и позитивном статусе. По крайней мере я этого Вите от всей души желаю, — сказал Кузнецов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0