Дегтярев — о жалобах на ужесточение лимита на легионеров: «Это бред просто полный»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не согласился с жалобами российских футбольных клубов и болельщиков на действующий лимит на легионеров.

Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев (ранее было 13), а одновременно выпускать на поле — не более 7 (ранее 8).

«Это бред просто полный. В нынешнем сезоне подписан приказ, что на поле не больше 7 иностранцев. Не все клубы выдерживают. Этот приказ подписан и действует», — цитирует чиновника НТВ.

Дегтярев также обратил внимание на финансовую сторону вопроса: суммарный бюджет клубов РПЛ достигает 120 миллиардов рублей, при этом 70 процентов средств — это государственные или квазигосударственные деньги. По его словам, значительная часть этих средств направляется на оплату труда и трансферы иностранных игроков, тогда как на академии и развитие детско-юношеского спорта выделяется лишь 6 процентов бюджета.

«Потому государство посылает сигнал: минус 1 иностранец, 1 место на поле. Цель — 5 иностранцев, 6 наших. Постепенно, мы даем год адаптироваться. Растите ребят. Чего вы, за 2 года, если вложите в молодого российского атлета, вы его не поднимете до уровня РПЛ? Не смешите меня. Голову пусть не морочат. Пусть исполняют — и точка», — заключил Дегтярев.

Ранее в СМИ появились претензии о том, что доля иностранных игроков в клубах РПЛ составляет лишь 3 процента от общего числа футболистов, а потому ужесточать лимит якобы нет необходимости.