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Дегтярев — о жалобах на ужесточение лимита на легионеров: «Это бред просто полный»

Дегтярев — о жалобах на ужесточение лимита на легионеров: «Это бред просто полный»

Павел Лопатко

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не согласился с жалобами российских футбольных клубов и болельщиков на действующий лимит на легионеров.

Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев (ранее было 13), а одновременно выпускать на поле — не более 7 (ранее 8).

«Это бред просто полный. В нынешнем сезоне подписан приказ, что на поле не больше 7 иностранцев. Не все клубы выдерживают. Этот приказ подписан и действует», — цитирует чиновника НТВ.

Дегтярев также обратил внимание на финансовую сторону вопроса: суммарный бюджет клубов РПЛ достигает 120 миллиардов рублей, при этом 70 процентов средств — это государственные или квазигосударственные деньги. По его словам, значительная часть этих средств направляется на оплату труда и трансферы иностранных игроков, тогда как на академии и развитие детско-юношеского спорта выделяется лишь 6 процентов бюджета.

«Потому государство посылает сигнал: минус 1 иностранец, 1 место на поле. Цель — 5 иностранцев, 6 наших. Постепенно, мы даем год адаптироваться. Растите ребят. Чего вы, за 2 года, если вложите в молодого российского атлета, вы его не поднимете до уровня РПЛ? Не смешите меня. Голову пусть не морочат. Пусть исполняют — и точка», — заключил Дегтярев.

Ранее в СМИ появились претензии о том, что доля иностранных игроков в клубах РПЛ составляет лишь 3 процента от общего числа футболистов, а потому ужесточать лимит якобы нет необходимости.

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Источник: НТВ
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РПЛ
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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