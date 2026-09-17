Кузнецов: «Когда смотрели на Окишора в 12 лет, улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны»

Директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» о работе клуба с молодыми талантами.

— Есть ли у вас история из детства, когда вы только начинали с ним работать, или что-то более новое, что характеризует его как футболиста?

— Окишор — один из на самом деле немногих футболистов, кто изначально жил в Московском регионе, в Химках. Но я его все равно в 11-12 лет забрал в интернат, чтобы более внимательно к нему относиться. И чтобы он сам более внимательно относился к режиму сна, питания и так далее. Потому что было на тот момент видно, что он щуплый. У тренеров, которые тогда работали с этим возрастом, были сомнения насчет того, ставить ли Витю в состав. На что я должен был ответить, что мне проще тренера поменять, чем потом жалеть, если он уйдет в другую команду. Считаю, его развитию в итоге сильно помог этот процесс, когда мы забрали его и еще более внимательно стали за ним следить: и воспитатели, и тренеры, и администраторы, которые находятся в Новогорске.

Когда мы смотрели на него в 12 лет, то улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны были. Он щупленький был. Все время казалось, что он сейчас рассыплется. Но на футбольном поле — преображался! Даже когда уступал по физиологии своим сверстникам, играя против них, то иногда такие вещи вытворял, что сомнений в его большом потенциале и таланте не оставалось. А когда Витя окреп и уже превратился в того, кого можно считать перспективным футболистом, он не раз, можно сказать, по-футбольному издевался над соперниками. Взять хотя бы момент, как он забил гол сборной Бразилии год или два назад, когда уложил на газон всех защитников и вратаря. Это его визитная карточка в детском и юношеском футболе, когда он то же самое делал с соперниками.

— За счет чего у Динамо в последние годы каждый сезон появляются молодые игроки уровня основы (Расулов, Маринкин, Окишор, ранее Гладышев, Тюкавин, Захарян). А те, кто по каким-то причинам не проходят, усиливают клубы РПЛ или лидеров ФНЛ — Смелов, Александров, Бессмертный, Боков?

— Благодаря кропотливой работе и качественной оценке потенциала игроков в раннем и среднем возрасте. Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.

Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.

И конечно, важно отметить то большое внимание, которое «Динамо» и генеральный спонсор клуба, ВТБ, уделяют развитию нашей Академии. Ждем, когда в 2029 году, к столетию Льва Ивановича Яшина, у Академии появится новый комплекс, строительство уже в разгаре, — сказал Кузнецов.

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