Кузнецов: «Когда смотрели на Окишора в 12 лет, улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны»
Директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» о работе клуба с молодыми талантами.
— Есть ли у вас история из детства, когда вы только начинали с ним работать, или что-то более новое, что характеризует его как футболиста?
— Окишор — один из на самом деле немногих футболистов, кто изначально жил в Московском регионе, в Химках. Но я его все равно в 11-12 лет забрал в интернат, чтобы более внимательно к нему относиться. И чтобы он сам более внимательно относился к режиму сна, питания и так далее. Потому что было на тот момент видно, что он щуплый. У тренеров, которые тогда работали с этим возрастом, были сомнения насчет того, ставить ли Витю в состав. На что я должен был ответить, что мне проще тренера поменять, чем потом жалеть, если он уйдет в другую команду. Считаю, его развитию в итоге сильно помог этот процесс, когда мы забрали его и еще более внимательно стали за ним следить: и воспитатели, и тренеры, и администраторы, которые находятся в Новогорске.
Когда мы смотрели на него в 12 лет, то улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны были. Он щупленький был. Все время казалось, что он сейчас рассыплется. Но на футбольном поле — преображался! Даже когда уступал по физиологии своим сверстникам, играя против них, то иногда такие вещи вытворял, что сомнений в его большом потенциале и таланте не оставалось. А когда Витя окреп и уже превратился в того, кого можно считать перспективным футболистом, он не раз, можно сказать, по-футбольному издевался над соперниками. Взять хотя бы момент, как он забил гол сборной Бразилии год или два назад, когда уложил на газон всех защитников и вратаря. Это его визитная карточка в детском и юношеском футболе, когда он то же самое делал с соперниками.
— За счет чего у Динамо в последние годы каждый сезон появляются молодые игроки уровня основы (Расулов, Маринкин, Окишор, ранее Гладышев, Тюкавин, Захарян). А те, кто по каким-то причинам не проходят, усиливают клубы РПЛ или лидеров ФНЛ — Смелов, Александров, Бессмертный, Боков?
— Благодаря кропотливой работе и качественной оценке потенциала игроков в раннем и среднем возрасте. Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.
Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.
И конечно, важно отметить то большое внимание, которое «Динамо» и генеральный спонсор клуба, ВТБ, уделяют развитию нашей Академии. Ждем, когда в 2029 году, к столетию Льва Ивановича Яшина, у Академии появится новый комплекс, строительство уже в разгаре, — сказал Кузнецов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0