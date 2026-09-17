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Кузнецов: «Когда смотрели на Окишора в 12 лет, улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны»

Микеле Антонов
Корреспондент

Директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» о работе клуба с молодыми талантами.

— Есть ли у вас история из детства, когда вы только начинали с ним работать, или что-то более новое, что характеризует его как футболиста?

— Окишор — один из на самом деле немногих футболистов, кто изначально жил в Московском регионе, в Химках. Но я его все равно в 11-12 лет забрал в интернат, чтобы более внимательно к нему относиться. И чтобы он сам более внимательно относился к режиму сна, питания и так далее. Потому что было на тот момент видно, что он щуплый. У тренеров, которые тогда работали с этим возрастом, были сомнения насчет того, ставить ли Витю в состав. На что я должен был ответить, что мне проще тренера поменять, чем потом жалеть, если он уйдет в другую команду. Считаю, его развитию в итоге сильно помог этот процесс, когда мы забрали его и еще более внимательно стали за ним следить: и воспитатели, и тренеры, и администраторы, которые находятся в Новогорске.

Когда мы смотрели на него в 12 лет, то улыбались. Шутили, что у него вместо ног макароны были. Он щупленький был. Все время казалось, что он сейчас рассыплется. Но на футбольном поле — преображался! Даже когда уступал по физиологии своим сверстникам, играя против них, то иногда такие вещи вытворял, что сомнений в его большом потенциале и таланте не оставалось. А когда Витя окреп и уже превратился в того, кого можно считать перспективным футболистом, он не раз, можно сказать, по-футбольному издевался над соперниками. Взять хотя бы момент, как он забил гол сборной Бразилии год или два назад, когда уложил на газон всех защитников и вратаря. Это его визитная карточка в детском и юношеском футболе, когда он то же самое делал с соперниками.

— За счет чего у Динамо в последние годы каждый сезон появляются молодые игроки уровня основы (Расулов, Маринкин, Окишор, ранее Гладышев, Тюкавин, Захарян). А те, кто по каким-то причинам не проходят, усиливают клубы РПЛ или лидеров ФНЛ — Смелов, Александров, Бессмертный, Боков?

— Благодаря кропотливой работе и качественной оценке потенциала игроков в раннем и среднем возрасте. Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.

Плюс у нас есть критерии подбора футболистов и качеством тренировочного процесса на разных этапах развития в Академии.

И конечно, важно отметить то большое внимание, которое «Динамо» и генеральный спонсор клуба, ВТБ, уделяют развитию нашей Академии. Ждем, когда в 2029 году, к столетию Льва Ивановича Яшина, у Академии появится новый комплекс, строительство уже в разгаре, — сказал Кузнецов.

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Виктор Окишор
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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