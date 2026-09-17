«Динамо» Махачкала — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и ЦСКА сыграют в рамках 9-го тура чемпионата России в четверг, 17 сентября. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — ЦСКА можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 20.40 мск.

После восьми туров РПЛ махачкалинское «Динамо» имеет в активе 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 16 очками занимают пятую строчку.

У «Динамо» Махачкала травмирован защитник Идар Шумахов, а еще один игрок обороны Темиркан Сундуков дисквалифицирован. Также под вопросом участие вратаря Тимура Магомедова и защитника Александра Сандрачука.

У ЦСКА проблемы со здоровьем у вратаря Игоря Акинфеева, защитников Милана Гайича и Мойзеса, а также полузащитника Дмитрия Баринова. Дисквалифицирован еще один игрок обороны Матеус Рейс.

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