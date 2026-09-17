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Затмение Бардачева и Латышонка помогло «Спартаку» и «Зениту» перед большим перерывом. Чем ответят «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — о матчах 9-го тура в среду.

Этот тур в РПЛ — особенный, ведь после него будет огромная пауза в чемпионате длиной три с половиной недели. Это последствия нововведения ФИФА, объединившей сентябрьское и октябрьское окна для матчей сборных. Такой большой срок на сборах, конечно, приятнее провести в хорошем настроении после победы, а не мучаясь из-за потерянных очков.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;9-м туре РПЛ благодаря голу Манфреда Угальде.«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева

«Спартак» в этом плане прошел по краю пропасти. Было бы эпично не дожать дома худшую команду лиги (3 очка в 8 турах), которая еще и почти полчаса провела в меньшинстве. Можно представить, сколько всего вылилось бы на красно-белых, не забери они свое. И про чемпионские амбиции, и про характер, и про селекцию спортивного директора клуба Франсиса Кахигао, и про решения главного тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке» узнали бы много интересного. Но все отменили прострел Солари, рикошет от головы Гнапи и прыжок Угальде на 90+1-й минуте. Костариканец не дал красно-белым свалиться в бездну.

А еще москвичи должны благодарить защитника «Факела» Бардачева. Имея желтую карточку, валить соперника на газон во время паузы в игре — запредельная степень безответственности. Над главным тренером Олегом Василенко занесен меч увольнения, вся команда бьется с московским топ-клубом, а кто-то решает на ровном месте удалиться.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ.Трагедия Латышонка: «Зенит» победил «Балтику» благодаря ошибкам своего экс-вратаря. Хотя она едва не спаслась

Казалось, сильнее удивить в этот вечер не сможет никто, но Латышонок в Калининграде умудрился превзойти Бардачева. Голкипер «Балтики» в матче с «Зенитом» уже к 16-й минуте пропустил два гола после несложных дальних ударов. И если запоздалую реакцию на выстрел Глушенкова еще можно хоть как-то объяснить, то пропущенный мяч от Соболева почти от центра поля — только затмением. Перегорел перед встречей с командой, за которую выступал еще в прошлом сезоне?

0:2 уже в дебюте — слишком большая фора против чемпиона. И хотя «Балтика» попыталась, дважды один гол отыгрывала, но питерцы довели дело до победы.

«Спартак» и «Зенит», дружно провалившись в 7-м туре, перед большим перерывом одержали по две победы. И поднялись в тройку лучших, отставая сейчас от «Краснодара» всего на одно и два очка соответственно. Но в четверг свои встречи проведут и «быки», и «Динамо», и ЦСКА, так что в таблице еще многое может поменяться.

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ФК Зенит
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ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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