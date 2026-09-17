Затмение Бардачева и Латышонка помогло «Спартаку» и «Зениту» перед большим перерывом. Чем ответят «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА?

Константин Алексеев — о матчах 9-го тура в среду.

Этот тур в РПЛ — особенный, ведь после него будет огромная пауза в чемпионате длиной три с половиной недели. Это последствия нововведения ФИФА, объединившей сентябрьское и октябрьское окна для матчей сборных. Такой большой срок на сборах, конечно, приятнее провести в хорошем настроении после победы, а не мучаясь из-за потерянных очков.

«Спартак» в этом плане прошел по краю пропасти. Было бы эпично не дожать дома худшую команду лиги (3 очка в 8 турах), которая еще и почти полчаса провела в меньшинстве. Можно представить, сколько всего вылилось бы на красно-белых, не забери они свое. И про чемпионские амбиции, и про характер, и про селекцию спортивного директора клуба Франсиса Кахигао, и про решения главного тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке» узнали бы много интересного. Но все отменили прострел Солари, рикошет от головы Гнапи и прыжок Угальде на 90+1-й минуте. Костариканец не дал красно-белым свалиться в бездну.

А еще москвичи должны благодарить защитника «Факела» Бардачева. Имея желтую карточку, валить соперника на газон во время паузы в игре — запредельная степень безответственности. Над главным тренером Олегом Василенко занесен меч увольнения, вся команда бьется с московским топ-клубом, а кто-то решает на ровном месте удалиться.

Казалось, сильнее удивить в этот вечер не сможет никто, но Латышонок в Калининграде умудрился превзойти Бардачева. Голкипер «Балтики» в матче с «Зенитом» уже к 16-й минуте пропустил два гола после несложных дальних ударов. И если запоздалую реакцию на выстрел Глушенкова еще можно хоть как-то объяснить, то пропущенный мяч от Соболева почти от центра поля — только затмением. Перегорел перед встречей с командой, за которую выступал еще в прошлом сезоне?

0:2 уже в дебюте — слишком большая фора против чемпиона. И хотя «Балтика» попыталась, дважды один гол отыгрывала, но питерцы довели дело до победы.

«Спартак» и «Зенит», дружно провалившись в 7-м туре, перед большим перерывом одержали по две победы. И поднялись в тройку лучших, отставая сейчас от «Краснодара» всего на одно и два очка соответственно. Но в четверг свои встречи проведут и «быки», и «Динамо», и ЦСКА, так что в таблице еще многое может поменяться.