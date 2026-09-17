Затмение Бардачева и Латышонка помогло «Спартаку» и «Зениту» перед большим перерывом. Чем ответят «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА?
Этот тур в РПЛ — особенный, ведь после него будет огромная пауза в чемпионате длиной три с половиной недели. Это последствия нововведения ФИФА, объединившей сентябрьское и октябрьское окна для матчей сборных. Такой большой срок на сборах, конечно, приятнее провести в хорошем настроении после победы, а не мучаясь из-за потерянных очков.
«Спартак» в этом плане прошел по краю пропасти. Было бы эпично не дожать дома худшую команду лиги (3 очка в 8 турах), которая еще и почти полчаса провела в меньшинстве. Можно представить, сколько всего вылилось бы на красно-белых, не забери они свое. И про чемпионские амбиции, и про характер, и про селекцию спортивного директора клуба Франсиса Кахигао, и про решения главного тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке» узнали бы много интересного. Но все отменили прострел Солари, рикошет от головы Гнапи и прыжок Угальде на 90+1-й минуте. Костариканец не дал красно-белым свалиться в бездну.
А еще москвичи должны благодарить защитника «Факела» Бардачева. Имея желтую карточку, валить соперника на газон во время паузы в игре — запредельная степень безответственности. Над главным тренером Олегом Василенко занесен меч увольнения, вся команда бьется с московским топ-клубом, а кто-то решает на ровном месте удалиться.
Казалось, сильнее удивить в этот вечер не сможет никто, но Латышонок в Калининграде умудрился превзойти Бардачева. Голкипер «Балтики» в матче с «Зенитом» уже к 16-й минуте пропустил два гола после несложных дальних ударов. И если запоздалую реакцию на выстрел Глушенкова еще можно хоть как-то объяснить, то пропущенный мяч от Соболева почти от центра поля — только затмением. Перегорел перед встречей с командой, за которую выступал еще в прошлом сезоне?
0:2 уже в дебюте — слишком большая фора против чемпиона. И хотя «Балтика» попыталась, дважды один гол отыгрывала, но питерцы довели дело до победы.
«Спартак» и «Зенит», дружно провалившись в 7-м туре, перед большим перерывом одержали по две победы. И поднялись в тройку лучших, отставая сейчас от «Краснодара» всего на одно и два очка соответственно. Но в четверг свои встречи проведут и «быки», и «Динамо», и ЦСКА, так что в таблице еще многое может поменяться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0