Защитник «Зенита» Вега: «Месси — просто явление, его невозможно с кем-то сравнить»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился мнением об игре нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

15 сентября пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации опубликовала состав национальной команды на товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. 22-летний Вега впервые получил вызов в расположение сборной Аргентины. Для 39-летнего Месси игры станут последними в карьере за национальную команду.

«Мой первый вызов, и его заключительный матч за сборную. Таких совпадений просто не бывает, невозможно такое представить. Конечно же, совершенно не ожидал, что все случится именно так. Чувствую себя просто самым счастливым человеком на земле, потому что все сложилось именно так. Рассчитываю взять максимум от этой возможности.

Месси — это просто явление. Его невозможно с кем-то сравнить. Если ты аргентинец, родился и вырос в Аргентине, еще и в такой футбольной семье, как у меня, где многие поколения любили футбол и любят его, то, конечно же, то, что я вырос на игре Месси, автоматически влюбило меня в эту игру, покорило, сделало его моим кумиром. Возможность провести какое-то время в сборной вместе с ним — это огромное счастье. Я этим временем буду наслаждаться!» — приводит слова Веги пресс-служба «Зенита».

Сборная Аргентины сыграет со сборной Боливии 30 сентября. 3 октября команда встретится с Буркина-Фасо, а 6 октября — с Бенином.

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