Игнашевич: «Динамо» по структуре сейчас похоже на «Арсенал». Они могут вцепиться в чемпионскую гонку»

Экс-игрок сборной России и ЦСКА в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» назвал бело-голубых одним из претендентов на победу в чемпионате России в этом сезоне.

На данный момент «Динамо» отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

— Команда провела весь прошлый сезон в середине турнирной таблицы. Сейчас у «Динамо» с приходом Шварца с почти таким же составом игра преобразилась. И говорить о том, что бело-голубые сейчас середняк, неправильно. У них почти все позиции дублируются. Они могут претендовать на более высокие места. Кроме того, они могут вцепиться в чемпионскую гонку и себя там проявить.

Команда по своей структуре очень похожа на «Арсенал». Два защитника располагаются высоко на мяче, два опорника, Глебов и Чавес, опускаются ниже на развитие атаки, а два крайних защитника поднимаются высоко по флангам, два вингера уходят в центр. Очень похоже на «Арсенал» в начале атаки. Если в начале сезона «Динамо» буксовало, то последние два матча, со «Спартаком» и «Оренбургом», показали, что это лучший футбол команды.

Видно, что они набирают ход при хорошей атмосфере в раздевалке. Думаю, у команды перспективы отличные, они будут выше «Краснодара», — сказал Игнашевич.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. В этот раз гостем стал чемпион мира по хоккею, экс-игрок «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

Второй выпуск второго сезона можно посмотреть на VK Видео и YouTube.