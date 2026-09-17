«Пьют как лошади!» Сергей Игнашевич рассказал о главном отличии футболистов от хоккеистов

Экс-футболист в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» порассуждал на тему схожести и отличия представителей двух главных видов спорта.

— Хоккеисты пьют как лошади, в отличие от футболистов. Шалимов недавно рассказал историю про встречу с Быковым в Швейцарии, когда они играли. Они ночью сидели и что-то праздновали. На следующий день у Шалимова была тренировка, на которую он не мог выйти, а у хоккеистов была игра. Так они вышли и еще по две забили.

Но все равно мне кажется, что мы из одного теста сделаны. Очень много друзей среди футболистов, которые играют в хоккей, и много хоккеистов, играющих в футбол. С баскетболистами нас меньше связывает, с теннисистами и волейболистами. А вот с «хоккейчиками» у нас как будто один менталитет, — сказал Игнашевич.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. В этот раз гостем стал чемпион мира по хоккею, экс-игрок «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

Второй выпуск второго сезона можно посмотреть на VK Видео и YouTube.