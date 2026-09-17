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«Пьют как лошади!» Сергей Игнашевич рассказал о главном отличии футболистов от хоккеистов

«Кто здесь Царь?».

Экс-футболист в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» порассуждал на тему схожести и отличия представителей двух главных видов спорта.

— Хоккеисты пьют как лошади, в отличие от футболистов. Шалимов недавно рассказал историю про встречу с Быковым в Швейцарии, когда они играли. Они ночью сидели и что-то праздновали. На следующий день у Шалимова была тренировка, на которую он не мог выйти, а у хоккеистов была игра. Так они вышли и еще по две забили.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (в&nbsp;центре) забил победный гол в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ с &laquo;Факелом&raquo;.Затмение Бардачева и Латышонка помогло «Спартаку» и «Зениту» перед большим перерывом. Чем ответят «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА?

Но все равно мне кажется, что мы из одного теста сделаны. Очень много друзей среди футболистов, которые играют в хоккей, и много хоккеистов, играющих в футбол. С баскетболистами нас меньше связывает, с теннисистами и волейболистами. А вот с «хоккейчиками» у нас как будто один менталитет, — сказал Игнашевич.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. В этот раз гостем стал чемпион мира по хоккею, экс-игрок «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

Второй выпуск второго сезона можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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