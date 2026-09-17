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18-летний полузащитник «Локомотива» Еремеев: «Хочется прогрессировать и стать как Батраков»

18-летний полузащитник «Локомотива» Еремеев: «Хочется прогрессировать и стать как Батраков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своем будущем.

«Вдохновляет ли пример Батракова? Конечно. Мы с ним поиграли и видно, что это игрок другого уровня. Хочется прогрессировать также и в будущем стать таким же, как он», — сказал Еремеев «СЭ».

Ранее 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива».

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко
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18-летний полузащитник «Локомотива» Еремеев: «Предоставилась возможность заявить о себе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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