18-летний полузащитник «Локомотива» Еремеев: «Хочется прогрессировать и стать как Батраков»

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своем будущем.

«Вдохновляет ли пример Батракова? Конечно. Мы с ним поиграли и видно, что это игрок другого уровня. Хочется прогрессировать также и в будущем стать таким же, как он», — сказал Еремеев «СЭ».

Ранее 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива».