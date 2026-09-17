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Алаев об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива»: «Мне близка данная концепция»

Константин Белов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал «СЭ» выход 11 россиян в стартом составе «Локомотива» на матч 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Нужно быть до конца объективным, 11 россиян в стартовом составе «Локомотива» — это вынужденная история. Некоторые легионеры сейчас травмированы. Но когда 11 россиян выходят в стартовом составе топ-клуба, кто бы что ни говорил, это радует глаз. Мне приятно, что есть команды, которые могут быть полностью боеспособными с отечественными игроками. В то же время мне нравится смотреть на Барко, Солари, Кордобу и других сильных легионеров.

Мне близка позиция и данная концепция, когда клуб вкладывается в свою академию, работает на внутреннем рынке и выступает с большим количеством россиян. Но при этом я получаю удовольствие и от игры сильных иностранцев», — сказал Алаев «СЭ».

«Локомотив» после девятого тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

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Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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