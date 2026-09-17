Алаев об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива»: «Мне близка данная концепция»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал «СЭ» выход 11 россиян в стартом составе «Локомотива» на матч 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Нужно быть до конца объективным, 11 россиян в стартовом составе «Локомотива» — это вынужденная история. Некоторые легионеры сейчас травмированы. Но когда 11 россиян выходят в стартовом составе топ-клуба, кто бы что ни говорил, это радует глаз. Мне приятно, что есть команды, которые могут быть полностью боеспособными с отечественными игроками. В то же время мне нравится смотреть на Барко, Солари, Кордобу и других сильных легионеров.

Мне близка позиция и данная концепция, когда клуб вкладывается в свою академию, работает на внутреннем рынке и выступает с большим количеством россиян. Но при этом я получаю удовольствие и от игры сильных иностранцев», — сказал Алаев «СЭ».

«Локомотив» после девятого тура занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

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