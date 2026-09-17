Нигматуллин: «Зенит» — психологическая травма Латышонка»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Это было печальное зрелище. Да, есть настроение на реванш, но есть и психологические проблемы. Латышонок не заиграл в «Зените» и ушел разочарованный, корень проблемы надо искать отсюда. В матче сказался мандраж и психологическая несостоятельность. По второму голу было явно видно, что его трясло. Нелепые движения, характерные для юного и незрелого вратаря. Конечно, это не говорит о его классе в целом. Просто «Зенит» — его психологическая травма. Такое бывает у каждого вратаря, даже у Яшина с Дасаевым. Нужно его поддержать, такие ситуации преодолеваются через работу», — сказал Нигматуллин «СЭ».

28-летний Латышонок выступал за «Зенит» с июня 2024 года. В июле 2026 года вратарь перешел в «Балтику» на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.