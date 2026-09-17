«В «Зените» дали пройтись по скамейке, но в итоге не взяли». Максим Сушинский рассказал, что мог стать футболистом

Чемпион мира по хоккею, экс-игрок «Авангарда» и СКА стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?»

Сушинский рассказал, что в детстве его отдали в школу «Зенита» заниматься футболом, но в итоге не зачислили из-за плоскостопия.

— Я занимался футболом. Вообще начинал заниматься спортом в фигурном катании, потом пошел в плавание. Но маме там сказали: «Это не его. Ему нужен какой-то игровой вид». А я забегал в бассейн, прыгал, сразу плыл. Про меня говорили — дайте ему мяч, ему водное поло больше подходит!

И мама отправила меня в футбол, в школу «Зенита». Но меня не взяли, сказали, что у меня плоскостопие. Как они определили? Мне дали скамейку, по которой надо было пройтись, и после сказали, что не берут. А мяч мне так и не дали вообще (смеется). И в итоге меня отдали в хоккей прям около работы мамы, в СКА, — сказал Сушинский.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели.

Второй выпуск второго сезона можно посмотреть на VK Видео и YouTube.