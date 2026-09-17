18-летний полузащитник «Локомотива» Еремеев: «Предоставилась возможность заявить о себе»

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Тяжело сказать, за что мы боремся. Хочется быть как можно выше. Но что есть, то есть. Мы идем от игры к игре и будем стараться набирать очки в следующих турах. Уход основных футболистов — шанс заявить о себе? Сто процентов такая возможность предоставилась. Я буду работать дальше, цепляться за этот шанс и стараться выделяться. Насколько справляюсь? Вроде получается, но есть, к чему стремиться и в чем прибавлять», — сказал Еремеев «СЭ».

«Локомотив» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.