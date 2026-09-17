«Акрон» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Акрон» и «Ахмат» сыграют в 9-м туре чемпионата России в четверг, 17 сентября. Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Ахмат» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.25 мск.

После восьми туров РПЛ «Акрон» имеет в активе пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 10 очками занимает 10-ю строчку.

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