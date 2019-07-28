"Палыч в тренде". Стильная жилетка Семина. Фото

"Локомотив" проиграл ЦСКА (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Единственный гол в матче забил Федор Чалов с пенальти, который был назначен после помощи ВАР.

Однако нашелся человек, который смог выделится на фоне первого в истории РПЛ назначенного пенальти с помощью ВАР.

Жилетка наставника "Локо" Юрия Семина не дает покоя пользователем соцсетей.

Многие обратили внимание, что это не просто жилетка, а модный аксессуар известного бренда Loro Piana. Стоимость подобных вещей может доходить до 900 000 рублей.

Сам 72-летний специалист в послематчевом интервью сказал, что ничего не менял специально в своем гардеробе. Оцените модный прикид Юрия Павловича и вы.