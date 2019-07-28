"Оренбург" - "Зенит": Дзюба добавил гол к результативному пасу

Артем Дзюба увеличил преимущество "Зенита" в матче 3-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". На 55-й минуте капитан сборной России с пенальти сделал счет 2:0. Счет открыл Сердар Азмун уже на первой минуте встречи, Дзюба выступил его ассистентом.

Для Дзюбы это второй гол в сезоне, ранее он отличился в игре 1-го тура с "Тамбовом" (2:1).

Пенальти был назначен после того, как мяч при подаче справа в исполнении Дениса Терентьева попал в локоть Савелию Козлову. Этому предшествовала затяжная позиционная атака сине-бело-голубых, которая, казалось, была прервана выносом к центру поля. Но питерцы сохранили контроль над мячом, где опередивший Джордже Деспотовича капитан гостей Бранислав Иванович головой выполнил скидку на фланг Терентьева, и тот дошел до угла штрафной.

https://twitter.com/matchpremier/status/1155454297360011265

Сергей Карасев указал на «точку», дождавшись подсказки помощника, а исполнявший пенальти Артем Дзюба низом отправил мяч угол противоположный тому, куда прыгнул Александр Довбня.