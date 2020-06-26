«Они не уверены в своей правоте». Геркус объяснил поведение «Локомотива» в суде

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус — прокомментировал решение суда перенести заседание по иску клуба еще на месяц.

— Неожиданно для нас истец решил изменить свою подготовку, выступить улучшено и принес кучу не идентифицированных нами бумаг, — заявил Геркус. — Мы будем в нее погружаться, поэтому нам будет чем заняться в ближайший месяц до следующего заседания. Очевидно, понимая, насколько их требования фантасмагоричны, сейчас предприняли еще попытку обосновать их получше. Форма этой подачи — максимально закрытая и в последнюю секунду, подсовывая прямо на суде — говорит о неуверенности истца в своей правоте. У них был год на подготовку этого иска, тем не менее они решили в последний момент это впихнуть.

— Понимаете, что в этих бумагах?

— Есть предположение, когда мы обозначали свою позицию, нашли огромное количество уязвимых необоснованных мест и отсутствие фактических доказательств, что изложили в отзыве. Скорее всего, истец, основываясь на нашем отзыве, попытался ликвидировать часть этих «пробоин» в своем исковом заявлении.

— «Локомотиву» выгодно затягивать сроки рассмотрения дела?

— Мне сложно судить. Вообще эта стратегия не поддается никакому объяснению. Сначала объявить о суде, потом заплатить пошлину, предоставить часть материалов суду, а нам так и не предоставили ни разу, хотя это требование законодательства. В последнюю секунду предоставили еще больше документов, подтверждающих исковое заявление. Такая тактика. (Дмитрий Зеленов)