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Общее собрание РПЛ будет обсуждать вопрос обмена между лигами

01:20
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ".
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;.
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин что на общем собрании лиги будет рассматриваться вопрос о формате обмена между дивизионами.

«В последнее время этот вопрос поднимается клубами, поднимается в рамках наших рабочих отношений с РФС, — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Я думаю, что на общем собрании, которое будет в конце этого сезона, вопрос об обмене между лигами будет подниматься.

Уже сейчас мы разослали в клубы информацию о том, чтобы нам сообщили предложения клубов — как они видят дальнейшее существование обмена между лигами. Есть предложения оставить вылет двух команд напрямую, два напрямую и один стык, один вылет и один стык. Конфигураций может быть достаточно много. Мы будем это рассматривать».

Ранее «Крылья Советов», «Оренбург» и «Алания» не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ.

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