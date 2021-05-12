Сергей Прядкин рассказал, в чем проблема стадиона «Оренбурга»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о проблемах со стадионом «Оренбурга», а также о ситуации других команд, которые не получили лицензию на выступление в РПЛ.

«Жалко, что команда по спортивному принципу выходит в высший дивизион или повышает свой класс в других соревнованиях... Но для того и пишется регламент и футбольные законы, чтобы их исполнять, - сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». -Прежде чем ставить задачу повышения в классе, необходимо в комплексе рассматривать мероприятия, которые клуб должен сделать для того, чтобы помимо спортивных результатов добиться повышения в классе. Требования по лицензированию абсолютно не новые, они были заложены достаточно давно.

С каждым годом они ужесточались. Когда мы переходим на совсем другой уровень, когда наша лига считается... я раньше гордился, что мы были в шестерке. Это оценивается по результатам клубов, но мы все равно считаемся одной из хороших, крепких лиг достаточно высокого уровня. Когда мы стараемся подняться на высокий уровень организации и держать высокий уровень, чтобы соответствовать европейскому и мировому уровню, то, конечно, эти требования нужно выполнять.

Что касается клубов, которые сейчас не прошли лицензирование, то я не могу оценивать их состояние, как финансовое, так и инфраструктурное. Хотя наши специалисты выезжали совместно со специалистами РФС в те клубы, которые претендовали на выход, и свою оценку дали. Но это клубы ФНЛ, они не члены РПЛ. То, что происходит с этими клубами... У «Алании» очень здорово, что появился собственник, который делает все возможное, сейчас закладывается новая арена. Наверное, владельцу клуба нужно задуматься о том, что не надо сиюминутных решений. Надо подготовиться досконально, быть уверенными, иметь все необходимое для того, чтобы играть в высшем дивизионе и выходить.

То же самое и по «Оренбургу». Достаточно много было разговоров, бесед и проектов по поводу реконструкции этой арены. Вы знаете, что она не соответствует по вместимости. Но там не только вместимость, там и зона комфортности... На недавнем совещании клубов коллеги поднимали вопрос о раздевалках, о комнатах, где должны размещаться судьи, о комнатах, где должны размещаться инспекторы. Много несоответствий, это не только вместимость. То, что сейчас руководители клубов обещают это сделать... Я понимаю, что произошла смена руководства, это очень здорово. Но, ставя задачу, необходимо соответствовать этим требованиям».

Ранее «Крылья Советов», «Оренбург» и «Алания» не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ.