Бразилец Иван о переходе в «Зенит»: «Это очень большой шаг для меня. Покажу лучшее, на что способен»

Новичок «Зенита» Иван Куарежма поделился эмоциями после подписания контракта с питерским клубом.

— Я очень счастлив стать частью «Зенита» — европейского клуба, известного во всем мире, — цитирует Ивана пресс-служба «Зенита». — Сделаю все, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

— Вы подписали арендное соглашение с петербуржцами на один год. Что для вас значит этот шаг в карьере?

— Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны. Так что для меня это серьезный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.