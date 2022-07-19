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Бразилец Иван о переходе в «Зенит»: «Это очень большой шаг для меня. Покажу лучшее, на что способен»

Бразилец Иван поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Иван Куарежма.
Фото ФК Зенит

Новичок «Зенита» Иван Куарежма поделился эмоциями после подписания контракта с питерским клубом.

— Я очень счастлив стать частью «Зенита» — европейского клуба, известного во всем мире, — цитирует Ивана пресс-служба «Зенита». — Сделаю все, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

— Вы подписали арендное соглашение с петербуржцами на один год. Что для вас значит этот шаг в карьере?

— Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны. Так что для меня это серьезный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-19-ivan-kuarezma-menya-ochen-teplo-prinyali-v-zenite-.htm
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Иван Куарежма
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