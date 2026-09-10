Форвард «Крыльев» Игнатенко перешел в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о трансфере нападающего Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов».

20-летний форвард подписал с нижегородцами четырехлетний контракт.

Игнатенко выступал в системе «Крыльев» с 2022 года. За основную команду он провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 400 тысяч евро.