Павлюченко: «Я вырос на турнире «Кожаный мяч»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие в церемонии открытия «Кожаного мяча — Школьной футбольной лиги» по мини-футболу в Лужниках.

«Я вырос на турнире «Кожаный мяч». Свои первые шаги я делал здесь. Два раза выигрывал его! Всегда ждал турнир и тренировался, потому что участвовали мы только раз в году. Я всегда готовился, чтобы тренер взял меня в команду, и не просто чтобы приехать поиграть, а чтобы выиграть», — сказал Павлюченко «СЭ».

Турнир «Кожаный мяч» — одно из самых давних детских футбольных состязаний в СССР и России. Его история берет начало в 1964 году: инициатива создания соревнования принадлежала знаменитому вратарю Льву Яшину, а популяризацией занималась газета «Пионерская правда». Издание активно призывало школьников объединяться в дворовые команды и бороться за футбольные награды.

В настоящее время турнир «Кожаный мяч» реализуется в двух ключевых форматах.

Первый — «Кожаный мяч — Лига юных футболистов»: он ориентирован на команды спортивных школ и клубов.

Второй — «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига»: этот формат предназначен для школьных коллективов, включая выступления в дисциплинах «мини-футбол» и «футзал».