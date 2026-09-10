Новичок «Динамо» Гутьеррес: «Мои сильные качества — скорость, игра один в один и удары»

Новичок московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес поделился эмоциями от перехода.

10 сентября «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Чили. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.

«Я очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с новыми партнерами по команде. Надеюсь, что нас ждет много побед. Я уже был на нашей базе — в «Динамо» созданы отличные условия, я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе.

Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, что здесь очень высокая конкуренция, крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным"Динамо».

Мои сильные качества — скорость, игра один в один и удары», — сказал Гутьеррес в интервью пресс-службе клуба.

С февраля Гутьеррес выступал за аргентинский «Индепендьенте». Он провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

До этого вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.