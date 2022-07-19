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Сегодня, 18:22

Бабаев — о новых трансферах в ЦСКА: «Надеемся, что скоро порадуем интересными новостями»

Бабаев рассказал, стоит ли болельщикам ждать новых подписаний
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о том, стоит ли болельщикам клуба ждать новых подписаний.

«Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления. Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами. Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями», — цитирует Бабаева Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала» Мойзеса и полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-19-yest-ochen-seryeznyye-pozitivnyye-momenty-v-tsska-rasskazali-o-transfernoy-kampanii-kluba
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ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
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Н. Новгород – Химки
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3.06 00:00
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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