Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о том, стоит ли болельщикам клуба ждать новых подписаний.

«Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления. Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами. Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями», — цитирует Бабаева Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала» Мойзеса и полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса.