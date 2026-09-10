Источник: Личка, Тедеев или Кириченко могут сменить Василенко в «Факеле»

«Факел» может сменить главного тренера, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сейчас в клубе продолжают доверять нынешнему главному тренеру Олегу Василенко, но результаты на старте сезона не оправдали ожиданий руководства «Факела».

Сейчас «Факел» общается на предмет возможного назначения с бывшим главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой, экс-тренером «Акрона» Зауром Тедеевым и Дмитрием Кириченко, который летом покинул «Текстильщик».

Смена тренера может произойти в паузу на матчи сборных, которая продлится с 21 сентября по 6 октября.

После 7 туров «Факел» с 2 очками занимает последнее мессто в турнирной таблице РПЛ. До перерыва на матчи сборных воронежцы сыграют против «Балтики» (12 сентября) и «Спартака» (16 сентября).