Кисляк: «Слежу за Батраковым в «Галатасарае». Надеюсь, он покорит всю Европу»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что следит за выступлениями Алексея Батракова в «Галатасарае».
В августе 21-летний россиянин перешел в турецкий клуб из «Локомотива».
— Слежу за Алексеем Батраковым в «Галатасарае». Смотрел их матч против «Спортинга». У Леши сбылась одна из мечт — услышать гимн Лиги чемпионов. Хочу ему пожелать, чтобы он не останавливался на этом. Я знаю его лично, у него есть гораздо больше амбиций. Надеюсь, он покорит всю Европу. Слышал, что он хочет в «Барселоне» играть, — сказал Кисляк.
Батраков провел за «Галатасарай» 3 матча и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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