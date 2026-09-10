Кисляк: «Слежу за Батраковым в «Галатасарае». Надеюсь, он покорит всю Европу»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что следит за выступлениями Алексея Батракова в «Галатасарае».

В августе 21-летний россиянин перешел в турецкий клуб из «Локомотива».

— Слежу за Алексеем Батраковым в «Галатасарае». Смотрел их матч против «Спортинга». У Леши сбылась одна из мечт — услышать гимн Лиги чемпионов. Хочу ему пожелать, чтобы он не останавливался на этом. Я знаю его лично, у него есть гораздо больше амбиций. Надеюсь, он покорит всю Европу. Слышал, что он хочет в «Барселоне» играть, — сказал Кисляк.

Батраков провел за «Галатасарай» 3 матча и не отметился результативными действиями.