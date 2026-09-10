Титков — о переходе в «Локомотив»: «Очень рад вернуться домой»

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Балтики».

«Локомотив» объявил о трансфере 26-летнего футболиста 10 сентября. Он подписал контракт до конца сезона-2028/29.

«Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, выиграть, естественно, и порадовать болельщиков. Мне агент сказал, что есть вариант с «Локомотивом». Были достаточно долгие переговоры. Такое тяжелое решение тоже. Очень рад вернуться в «Локомотив» — домой. Буду стараться радовать болельщиков», — сказал Титков в интервью пресс-службе «Локомотива».

Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.