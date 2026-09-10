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Николай Титков назвал возвращением домой трансфер из Балтики в Локомотив

Титков — о переходе в «Локомотив»: «Очень рад вернуться домой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Балтики».

«Локомотив» объявил о трансфере 26-летнего футболиста 10 сентября. Он подписал контракт до конца сезона-2028/29.

«Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, выиграть, естественно, и порадовать болельщиков. Мне агент сказал, что есть вариант с «Локомотивом». Были достаточно долгие переговоры. Такое тяжелое решение тоже. Очень рад вернуться в «Локомотив» — домой. Буду стараться радовать болельщиков», — сказал Титков в интервью пресс-службе «Локомотива».

Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Youtube-канал «Локомотива»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

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И К Ж
Илья Рожков
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Родина

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