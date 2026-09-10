Семак — о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Ждем очень напряженной игры, непростой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Ждем очень напряженной игры, непростой. Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и избегать ошибок, которые мы в последних матчах совершаем. Против махачкалинского «Динамо» и ЦСКА мы провели хорошие по качеству матчи — теперь нужно подкрепить качество нашей игры результатом», — сказал Семак на пресс-конференции.

По мнению Семака, «Локомотив» в последние годы остается очень крепкой командой: несмотря на потерю лидеров, все проведенные ею матчи отличались напряженной борьбой. Он полагает, что ни для одного из клубов встреча с «Локомотивом» не станет легкой. При этом Семак отметил, что московская команда сохранила свой оборонительный потенциал — ее линия защиты оценивается как очень хорошая. В атаке, по его словам, есть игроки, способные решить исход поединка.

«Зенит» примет «Локомотив» 12 сенября. Игра начнется в 16.15 по московскому времени.