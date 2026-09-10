«Оренбург» подписал белорусского защитника Лукашова

«Оренбург» объявил о подписании защитника Антона Лукашова. Новичок команды РПЛ взял себе 6-й игровой номер.

Предыдущей командой 21-летнего белоруса была «Славия-Мозырь», за которую он в 55 матчах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Также он сыграл в 72 матчах за «Днепр-Могилев», в которых у него тоже было 3 гола и 3 передачи.

По данным Transfermarkt, контракт Лукашова с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.