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Бывший тренер Динамо Махачкала Хасанби Биджиев может возглавить Факел

Источник: Биджиев является кандидатом на пост главного тренера «Факела»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев может возглавить «Факел», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 60-летний специалист является одним из кандидатов на пост в воронежском клубе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сменить нынешнего главного тренера «Факела» Олега Василенко также могут Марцел Личка, Заур Тедеев или Дмитрий Кириченко.

Смена тренера может произойти в паузу на матчи сборных, которая продлится с 21 сентября по 6 октября.

После 7 туров «Факел» с 2 очками занимает последнее мессто в турнирной таблице РПЛ. До перерыва на матчи сборных воронежцы сыграют против «Балтики» (12 сентября) и «Спартака» (16 сентября).

Источник: «РБ Спорт»
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Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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