Источник: Биджиев является кандидатом на пост главного тренера «Факела»

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев может возглавить «Факел», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 60-летний специалист является одним из кандидатов на пост в воронежском клубе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сменить нынешнего главного тренера «Факела» Олега Василенко также могут Марцел Личка, Заур Тедеев или Дмитрий Кириченко.

Смена тренера может произойти в паузу на матчи сборных, которая продлится с 21 сентября по 6 октября.

После 7 туров «Факел» с 2 очками занимает последнее мессто в турнирной таблице РПЛ. До перерыва на матчи сборных воронежцы сыграют против «Балтики» (12 сентября) и «Спартака» (16 сентября).