Новичок «Динамо» Чавес ответил на вопрос о переезде в Россию

Мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал о своем переходе в «Динамо».

— Я очень рад, что все наконец-то разрешилось, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться здесь в Москве, — сказал Чавес журналистам.

— С кем пообщался прежде чем сюда приехать?

— Общался только с представителями клуба. Надеюсь, что сейчас буду общаться с кем-то из игроков и тренерским штабом.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», что 27-летний футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу.