Нобель Арустамян - о ЦСКА: «Олич пока главный кандидат. Есть вариант с Березуцким»
Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кто может стать новым главным тренером ЦСКА.
«Вопрос тренера ЦСКА — самая актуальная тема российского футбола. Мы писали о ней еще зимой: судьбу Виктора Гончаренко тогда решал матч с «Ростовом». Неожиданная победа с хет-триком Чалова сохранила Гончаренко пост, а Овчинников с Онопко штаб покинули.
Сейчас — снова распутье: покинет Гончаренко ЦСКА сейчас или летом? Решение примет совет директоров. Возможно, уже в ближайшие дни.
Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру.
В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.
Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта — вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.
Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю — еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «Лейпцига».
И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА», — написал журналист в своем Telegram-канале 19 марта.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, дважды стали серебряными призерами РПЛ и дошли до четвертьфинала Лиги Европы сезона-2017/18.
В текущем чемпионате России ЦСКА после 23-х туров занимает третье место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю