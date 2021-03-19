Нобель Арустамян - о ЦСКА: «Олич пока главный кандидат. Есть вариант с Березуцким»

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кто может стать новым главным тренером ЦСКА.

«Вопрос тренера ЦСКА — самая актуальная тема российского футбола. Мы писали о ней еще зимой: судьбу Виктора Гончаренко тогда решал матч с «Ростовом». Неожиданная победа с хет-триком Чалова сохранила Гончаренко пост, а Овчинников с Онопко штаб покинули.

Сейчас — снова распутье: покинет Гончаренко ЦСКА сейчас или летом? Решение примет совет директоров. Возможно, уже в ближайшие дни.

Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру.

В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.

Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта — вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.

Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю — еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «Лейпцига».

И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА», — написал журналист в своем Telegram-канале 19 марта.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, дважды стали серебряными призерами РПЛ и дошли до четвертьфинала Лиги Европы сезона-2017/18.

В текущем чемпионате России ЦСКА после 23-х туров занимает третье место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь очков.