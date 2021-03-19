Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» инцидент с участием комментатора Александра Неценко и защитника «Урала» Игоря Калинина.

После первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (5:1) 25-летний футболист гостей во время флеш-интервью на повышенных тонах общался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что Неценко смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры футболист заявил, что если бы они были во дворе, то ударил бы комментатора по лицу.

«Это глупость и хамство! За это нужно отчитывать футболиста, который не смеет так говорить. После матча такое заявлять — это просто невоспитанность. Комитетет по этике рассмотрит этот вопрос после письма от РФС. Если они считают нужным этот вопрос рассмотреть, то комитет рассмотрит. Сам комитет не имеет права инициировать», — сказал Кавазашвили «СЭ».

(Данил Алешин)