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Защитник «Урала» Калинин: «Фраза про удар по лицу была неуместной. Я извинился перед Неценко»

17:17
Игорь Калинин. Фото ФК «Урал».
Игорь Калинин. Фото ФК «Урал».
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Защитник «Урала» Игорь Калинин принес извинения за свои эмоциональные слова в адрес журналиста Александра Неценко.

После первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (5:1) 25-летний футболист гостей во время флеш-интервью на повышенных тонах общался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что Неценко смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры футболист заявил, что если бы они были во дворе, то ударил бы комментатора по лицу.

«Еще раз хочу отметить, что после игры мы встретились с Александром, обсудили ситуацию и пожали друг другу руки. Его инициатива извиниться и примириться у меня вызывает уважение. После выхода со стадиона я дал короткое интервью изданию «Спорт-Экспресс». В общении с журналистом произнес: «Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу». Признаю, что вышеуказанная фраза была неуместной. В тот момент я еще находился на эмоциях после игры. Я уже связался с Александром и извинился за эти слова», — объяснил Калинин.

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что поведение футболиста будет рассмотрено на заседании комитета.

Защитник «Урала» о конфликте с журналистом: «Были бы во дворе, то я бы ему по роже дал»

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