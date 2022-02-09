Хотулев и Кравцов покинули расположение «Зенита». Они уйдут в аренду

Защитник «Зенита» Данила Хотулев и Кирилл Кравцов покинули сбор команды в португальском Лагуше и отправились в Россию для подписания контракта с новыми клубами. Оба футболиста отправятся в аренду: Хотулев — в «Оренбург», а Кравцов в «Нижний Новгород».

19-летний Хотулев в нынешнем сезоне впервые начал привлекаться к основной команде сине-бело-голубых — он сыграл один матч в Тинькофф РПЛ.

В нынешнем сезоне 19-летний Кравцов провел за «Зенит» девять матчей в РПЛ и две игры в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями.