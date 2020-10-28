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Никола Влашич: «Обычно я бью пенальти, но в матче с «Арсеналом» дал ударить Чалову. Для него это было важно»

11:36
Никола Влашич и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, что поделился с форвардом красно-синих Федором Чаловым правом пробить пенальти в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (5:1).

— Обычно я бью пенальти, но до матча с «Арсеналом» у Чалова не было голов в этом сезоне, так что я решил помочь ему набраться уверенности, — приводит sportske.jutarnij.hr слова Влашича. — Он ведь нападающий, а мы все знаем, как для форвардов важно забивать голы. Я не могу быть эгоистом. Федору нужен был этот гол. Если он начнет стабильно забивать, всей команде будет только лучше. Важно, чтобы он восстановил уверенность в себе.

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