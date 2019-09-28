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«Не посрами фамилию». Актер Валерий Баринов объявил состав «Локомотива» на матч с «Зенитом»

19:20
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Стартовый состав «Локомотива» на матч 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» объявлял известный актер и болельщик железнодорожников Валерий Баринов. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Когда очередь дошла до однофамильца народного артиста России, полузащитника Дмитрия Баринова, актер сказал: «Не посрами фамилию». (Константин Колмаков)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

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Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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