Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Еще с утра команда готовилась к стыкам»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о реакции команды на выход в Тинькофф РПЛ.

«Выход в РПЛ напрямую не стал неожиданностью. Мы следили за этой темой и ждали решения. «Нижний Новгород» честно и справедливо занял третье место. Наш результат — это бронза. Но регламент есть регламент. Мы прошли лицензирование, и наш клуб готов к РПЛ. Еще сегодня утром команда готовилась к стыкам, но случилось как случилось.

Задача на предстоящий сезон — добиваться побед в каждой игре. Я понимаю, что в РПЛ это будет сложнее, но зато интереснее! Надеюсь, матчи с таким антуражем как финал Кубка России теперь будут происходить чаще, но уже с нашими соперниками. Что касается бюджета, то все обсуждения впереди.

Нет, у нас не было неприятных разговоров с представителями «Оренбурга». У нас хорошие отношения, но мы и по этому вопросу не созванивались. Еще раз повторю: «Оренбург» честно занял второе место, а мы честно заняли третью строчку. А все остальное — это уже не наше решение.

Что касается усилений, то костяк команды остается, но трансферы на вход точно стоит ждать. Будем готовиться к РПЛ», — сказал Измайлов «СЭ».

15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами Тинькофф РПЛ и Олимп ФНЛ, согласно которому «Оренбург», занявший второе место в турнире, не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо него в РПЛ пройдет «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.

(Владислав Флегонтов)