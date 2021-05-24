РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде
14:02
Российская премьер-лига одобрила проведение Олимп-Суперкубка России в Калининграде, сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram.
Место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом.
Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта — стадион «Лужники» в Москве, стадион «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовию Арену» в Саранске.
Также было утверждено положение, согласно которому в случае ничьей в основное время команды сразу проведут серию пенальти.
Суперкубок России состоится в субботу, 17 июля. За трофей сразятся чемпион Тинькофф РПЛ «Зенит» и обладатель Бетсити-Кубка России «Локомотив».
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