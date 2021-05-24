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РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде

14:02
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Российская премьер-лига одобрила проведение Олимп-Суперкубка России в Калининграде, сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram.

Место проведения будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом.

Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта — стадион «Лужники» в Москве, стадион «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовию Арену» в Саранске.

Также было утверждено положение, согласно которому в случае ничьей в основное время команды сразу проведут серию пенальти.

Суперкубок России состоится в субботу, 17 июля. За трофей сразятся чемпион Тинькофф РПЛ «Зенит» и обладатель Бетсити-Кубка России «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1701

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