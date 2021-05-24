Известный футбольный агент Тимур Гурцкая отметил логику в действиях супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

— Когда из «Спартака» выгнали нас, думал, что это просто зависть, что мы там всем замозолили глаза, — сказал «СЭ» Гурцкая. — Потом убрали Томаса, теперь произошла эта ситуация с Заремой. Мне кажется, что в этом клубе просто не любят тех людей, который принимают правильные решения и могут чего-то добиться. Сложно давать оценки конкретной истории, когда ты не находишься внутри клуба. Единственное, могу сказать, что в очередной раз свой непрофессионализм и человеческую глупость показал спортивный директор «Спартака». Бегун на 100 метро должен знать, что хорошо нужно бежать последние 20 метров. Он (Попов — «СЭ») всегда хорошо стартует, пускает пыль в глаза, а потом запутывает всех своими интригами и на финише оказывается у разбитого корыта. Надеюсь, так произойдет и в этот раз. Не знаю, какой аудитор Зарема, при чем тут вообще аудит и работа тренера, но наши взгляды совпадают в том, что взять специалиста из Саудовской Аравии — сомнительная история. Нужно было прислушаться к женской интуиции, благодаря ей на полгода удержали Тедеско, сделали неплохой трансфер Мозеса, который произошел с ее участием. Опять же вспоминаем переход Ларссона. Думаю, что Руй Витория долго здесь не продержится. Тем более, с таким врагом.

Зареме респект от меня и от коллег, с которыми я пообщался за последние дни. Она показала, что она не просто жена богатого мужа, а еще и сильная, независимая женщина со своим мнением.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба. О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Первая часть ее заявления, где она объясняет причины — здесь.

(Максим Алланазаров)

«Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг». Вторая часть заявления Заремы Салиховой